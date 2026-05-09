Bolzano | arrestato giovane con 68 grammi di cocaina e banconote false

Un giovane è stato arrestato a Bolzano con 68 grammi di cocaina e banconote false. Le sostanze e le banconote sono state trovate durante un controllo nel quartiere residenziale, dove i carabinieri avevano monitorato un incontro tra più ragazzi. Sono stati identificati altri giovani coinvolti nell'episodio, anche se i dettagli sui loro ruoli non sono ancora stati resi noti. La droga e il denaro falso sono stati sequestrati dai militari.

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? Domande chiave Come sono state scoperte le banconote false nel quartiere residenziale?. Chi sono gli altri ragazzi coinvolti nell'incontro monitorato dai carabinieri?. Perché la qualità del denaro contraffatto preoccupa le autorità locali?. Dove si nascondeva il canale di distribuzione della droga a Bolzano?.? In Breve Sequestrati 213 banconote da 20 euro contraffatte e due bilancini elettronici di precisione.. Il giovane viveva con i genitori in una zona residenziale del centro di Bolzano.. Indagini in corso su un gruppo di ragazzi avvistati durante il monitoraggio dei Carabinieri.. Analisi tecnica sulle banconote per verificare l'infiltrazione nel circuito economico locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano: arrestato giovane con 68 grammi di cocaina e banconote false ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Imprenditore arrestato con 106 grammi di cocaina: traffico svelatoUn imprenditore calabrese di 35 anni, originario di Cariati, è stato arrestato in flagranza di reato a Crucoli, nel Crotonese, con oltre 100 grammi... Un pacco con 15 grammi di cocaina. Pesarese arrestato in VietnamUn pesarese si trova in un carcere vietnamita da cinque mesi per un pacco con 15 grammi di cocaina. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bolzano, aggressione in locale notturno: arrestato giovane peruviano e emessi divieti di accesso a pubblici esercizi; Bolzano: sfregio al volto di un contendente, arrestato un peruviano; Vacanza con la famiglia sul lago di Garda si conclude in carcere: 63enne olandese catturato in hotel, deve scontare 5 anni e mezzo; Aggredisce Carabinieri e passanti durante un controllo: arrestato 48enne. Cocaina e soldi falsi, giovane arrestato a BolzanoSi tratta di un italiano che abita coi genitori in una zona residenziale del centro cittadino. Era controllato da alcuni giorni dai carabinieri ... rainews.it Cocaina e soldi falsi, arrestato giovane a BolzanoI Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bolzano hanno arrestato un giovane italiano residente nel centro cittadino, trovato in possesso di 68 grammi di cocaina e di oltre 4.000 euro in banconote con ... ansa.it Multa per mancata obliterazione a Bolzano reddit Nuovo centro manutenzione ferroviaria a Bolzano Sud per gli ETR 160 x.com