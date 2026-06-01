La morte di un cane lasciato all'interno di un'auto a 46 gradi scatena polemiche in Spagna

Un cane lasciato all’interno di un’auto a 46 gradi è stato trovato a Calahorra, in Spagna. Un cittadino ha segnalato la presenza dell’animale alle forze dell’ordine. Il levriero è stato recuperato e preso in custodia dalle autorità. La vicenda ha suscitato polemiche sui rischi per la sicurezza degli animali lasciati in auto in condizioni di caldo estremo. I controlli sulle condizioni di abbandono e maltrattamento continuano a essere rafforzati nella zona.

A Calahorra, in Spagna, un cittadino vede un levriero chiuso nell'abitacolo di una macchina e avverte le forze dell'ordine. Per l'animale non c'è stato nulla da fare: era chiuso da giorni dentro il veicolo. Denunciata la persona di riferimento, un giovane di vent'anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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