Esce dall'auto per far scendere il cane Lucia travolta e uccisa in strada | Tutta Cortona ha perso un'amica

Una donna è stata investita e uccisa mentre usciva dalla propria auto per far scendere il cane a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia. La vittima viveva a Cortona, dove era molto conosciuta e apprezzata. La notizia ha suscitato grande dolore tra i residenti, che ricordano la donna come un’amica per tutti. La comunità locale si è stretta intorno alla famiglia e ai conoscenti.

"Tutta Cortona, la nostra grande comunità, oggi ha perso un'amica, che mai e poi mai dimenticheremo" scrivono dalla cittadina dove la donna viveva e dove stava tornando quando è stata investita a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Scende dall’auto per il cane, tragedia nella notte: Lucia Lamentini travolta e uccisa su una strada buiaCosa è successo nella notte a Lisciano Niccone Una sosta di pochi minuti, una di quelle azioni quotidiane che sembrano innocue. Scomparsa Elena Rebeca Burcioiu, il racconto dell’amica: “Un ragazzo giovane l’ha fatta salire in auto”Il racconto a Chi l'ha visto? dell'amica di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa ormai da quasi 10 giorni tra Foggia e San Severo: "L'ha presa... Contenuti e approfondimenti su Tutta Cortona Argomenti discussi: Cortona fa il giro del mondo con la Tirreno Adriatico: partenza da…. Cortona, scende dall'auto dell'amico per far fare i bisogni al cane: viene travolta da una macchina in corsaLucia Lamentini, 51 anni, insegnante di professione, fotografa per passione, era molto conosciuta nel paesino toscano, al confine con l'Umbria ... corrierefiorentino.corriere.it Muore a 50 anni investita per strada: era uscita dall'auto per far fare i bisogni al caneCittà sconvolta per la tragica fine di Lucia Lamentini della nota famiglia di fotografi. Era insegnante di sostegno ... corrierediarezzo.it