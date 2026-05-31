Abbandonato e legato sotto al sole | l'agonia e la morte di un cane a Roccadaspide in Cilento L'avvocato | Tutti sapevano | Vigili urbani informati da giorni
Un cane è stato trovato legato al sole in un'area aperta a Roccadaspide, in provincia di Salerno, dove è morto dopo un lungo periodo di agonia. Le autorità erano state informate più volte nei giorni precedenti, ma nessuna azione è stata intrapresa. La scena si è svolta sotto il calore intenso, con il cane che non ha ricevuto soccorsi tempestivi.
A Roccadaspide, in provincia di Salerno, un cane è morto legato sotto il sole nonostante ripetute segnalazioni alle autorità. Una volontaria aveva denunciato il caso giorni prima. Ora un esposto in Procura punta ad accertare le responsabilità e la sorte di un secondo cane presente sul posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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