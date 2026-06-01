La morte di Beatrice è il peggiore incubo

Una bambina di due anni è deceduta a febbraio a Bordighera. La piccola è stata trovata senza vita nella sua abitazione. La procura ha aperto un'indagine e sono in corso accertamenti per chiarire le cause della morte. La famiglia è sotto shock e le autorità stanno eseguendo tutte le verifiche necessarie. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Caro Direttore Feltri, leggo gli sviluppi sul caso della piccola Beatrice, la bambina di due anni morta a febbraio a Bordighera, e mi sento sconvolta come madre e come donna. Le accuse formulate dagli inquirenti nei confronti della madre e del compagno descrivono un quadro che fa rabbrividire: una bambina che, secondo quanto emerge dall’inchiesta, avrebbe subito violenze, umiliazioni e maltrattamenti prima di perdere la vita. Ciò che mi tormenta, però, è un’altra domanda. Come può una madre assistere alla sofferenza del proprio figlio e non proteggerlo? Come può l’amore per un uomo prevalere sul dovere assoluto di difendere una creatura indifesa? Sono interrogativi che mi tolgono il sonno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Greedy Relatives Locked African Heiress in Mental Asylum—Korean Mafia Boss Helped Her Crush Them All

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