Un comico ha portato in scena uno spettacolo di stand-up che si ispira a conversazioni origliate in un bar. Durante l’esibizione, ha scherzato su come, in base alla ricchezza, si possa scegliere tra uno stile più raffinato o più popolare. La performance si è svolta a Milano e ha attirato l’attenzione sui temi legati all’umorismo e alle differenze culturali.

Milano, 31 marzo 2026 – E se voi foste ricchi, sareste più in stile Valeria Bruni Tedeschi o Santanchè? Interrogativo inquietante. Anche perché la condizione iniziale non sembra realizzabile. Anzi. Meglio quindi riderci sopra con Daniele Gattano, stasera di nuovo al Teatro Manzoni con “ Perestrojka e Pancake “. A conferma del momento d’oro del comico piemontese, da sempre legato all’orizzonte lgbtqia+, seguitissimo in tv e sui social. Dove condivide il potenziale comico delle situazioni più banali. Il quotidiano che si trasforma in risata. Daniele, come presentiamo lo spettacolo? "È un lavoro di stand-up in cui cerco di non parlare solo di me. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Daniele Gattano e lo stand-up con le conversazioni origliate al bar. "L’incubo peggiore? Fare il giullare dell’aperitivo”

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