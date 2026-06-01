La monumentale battuta di De Bruyne contro Conte | Sono felice che se ne vada sì

De Bruyne ha commentato la partenza di Conte dalla squadra, affermando di essere felice che se ne sia andato. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a una domanda durante un evento pubblico. La sua frase è stata riportata senza ulteriori contestualizzazioni o commenti. La notizia si inserisce nel contesto delle reazioni alla recente uscita di Conte dalla squadra, che ha suscitato molte discussioni tra i media sportivi.

2026-05-31 18:26:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Lo stadio di Antonio Conte In Napoli continua a lasciare i titoli dei giornali. anche giorni dopo la sua partenza ufficiale. Non è bastato vincere lo scudetto alla prima stagione, così come non lo è stato il secondo posto in questa stagione. C’erano giocatori che non erano contenti dello stile dell’allenatore italiano. E uno di questi lo è Kevin De Bruyne. Il belga, già concentrato sul Mondiale, ha analizzato in ‘HBVL’ la sua prima stagione a Napoli. E È stato molto critico nei confronti di Conte. “Come giudichi la mia prima stagione in Italia? Direi abbastanza buona, soprattutto l’inizio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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