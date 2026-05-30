De De Bruyne ha commentato la partenza di un allenatore, affermando di essere felice che lasci la squadra. Ha criticato il suo stile di gioco, definendolo troppo difensivo. Le dichiarazioni sono state fatte dal centrocampista durante un'intervista rilasciata in Belgio. Non sono stati forniti dettagli su eventuali reazioni o conseguenze di queste affermazioni.

Inter News 24 Il centrocampista del Napoli esce allo scoperto dal Belgio e lancia un duro atto d’accusa al tecnico. Parole durissime di Kevin De Bruyne su Antonio Conte direttamente dal Belgio. Il centrocampista del Napoli ha rilasciato alcune pesanti dichiarazioni ai microfoni di niewusblad.be, evidenziando la totale incompatibilità tattica con l’allenatore: «All’inizio e anche dopo il mio rientro, ho trovato che il livello fosse buono. È stato naturalmente difficile per me perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia e non ha senso girarci attorno. Non ho mai davvero giocato nel mio ruolo. È quello che è. Ho sempre dato il 100%. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Bruyne silura Conte: «Sono felice che vada via, il suo calcio è troppo difensivo»

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