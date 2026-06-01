La ' Milk Economy' diffusa da Coldiretti | la mozzarella di bufala è al quarto posto tra i prodotti Dop

La mozzarella di bufala si trova al quarto posto tra i prodotti Dop più rappresentativi del settore lattiero-caseario italiano, secondo un’analisi diffusa da Coldiretti. L’analisi si basa su dati Istat e Ismea ed è stata pubblicata in occasione della Giornata mondiale del latte, celebrata il 1° giugno.

In occasione della Giornata mondiale del latte, istituita dalla Fao e celebrata il 1° giugno, Coldiretti ha diffuso un’analisi su dati Istat e Ismea che fotografa il peso economico e strategico del comparto lattiero-caseario nazionale. La cosiddetta “Milk economy” italiana vale complessivamente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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