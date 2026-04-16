Mozzarella di bufala stretta sulle frodi | Coldiretti esulta per la nuova legge

È stata approvata una nuova legge che rafforza le sanzioni contro le frodi nel settore agroalimentare, in particolare riguardo alla produzione di mozzarella di bufala. La Coldiretti Campania ha espresso soddisfazione per questa novità, che vieta la produzione del prodotto con latte in polvere o concentrato senza controlli adeguati. La legge mira a tutelare la qualità e la provenienza autentica dei prodotti tipici.

La Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari: un traguardo che mette fine, tra le altre cose, alla possibilità di produrre mozzarella di bufala con latte in polvere o concentrato sfuggendo ai controlli. “Si chiude finalmente una battaglia della Coldiretti per tutelare la qualità dell’oro bianco della Campania. Saranno inaspriti i controlli sui metodi di produzione della mozzarella di bufala: diventa estremamente difficile produrla, sia dop che non dop, con latte non fresco – concentrato o in polvere – senza incorrere in sanzioni. Dobbiamo ringraziare il lavoro dell’onorevole Marco Cerreto, al fianco del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, per il raggiungimento di questo risultato”, spiega il direttore di Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Coldiretti Campania, mozzarella di bufala: legge sui reati agroalimentari dalla parte della qualitàTempo di lettura: 2 minuti La Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari. Mozzarella di Bufala, Coldiretti Campania: “Legge sui reati agroalimentari dalla parte della qualità”La Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari. Panoramica sull’argomento Si parla di: Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, allarme aumento costi per crisi Iran, possibili rialzi dei listini. Coldiretti Campania, mozzarella di Bufala: la legge sui reati agroalimentari dalla parte della qualitàLa Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari. Un traguardo che mette la parola fine, fra le altre cose, alla ... napolivillage.com Coldiretti: mozzarella di bufala, legge su reati agroalimentari dalla parte della qualitàStampa La Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari. Un traguardo che mette la parola fine, fra le altre cose, alla possibilità di produrre la Mozzare ... salernonotizie.it