Alpitour World ha annunciato una trasformazione nel settore del turismo, puntando su un modello che combina innovazione, qualità, sicurezza e affidabilità. La società si conferma come un punto di riferimento per il viaggio organizzato sia in Italia che all’estero, con l’obiettivo di rendere il viaggio accessibile a più persone, eliminando l’idea che sia un lusso. La strategia si concentra sull’adattamento alle nuove esigenze del mercato e sulla creazione di esperienze di viaggio più sicure e di qualità.

IL MODELLO Alpitour World permette di combinare innovazione e qualità, sicurezza e affidabilità, confermandosi punto di riferimento per il viaggio organizzato in Italia e all’estero. A capo del gruppo da oltre 14 anni Gabriele Burgio. Burgio, come descriverebbe l’evoluzione del turismo negli ultimi anni? "Il cambiamento più significativo è stato culturale: la vacanza non è più un lusso occasionale, ma parte integrante della vita delle persone. La domanda è continua e più consapevole, con clienti informati, esigenti e orientati all’esperienza. Questo ha trasformato il turismo da settore ciclico a industria stabile, con ricadute importanti su Pil e occupazione in Italia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La metamorfosi del turismo di Alpitour World: "Così viaggiare non è un lusso"

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