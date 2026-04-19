A Roma, circa 350 conventi che un tempo accoglievano pellegrini e gruppi si sono trasformati in strutture ricettive di lusso. Questa metamorfosi avviene in modo discreto, cambiando il panorama dell’ospitalità in città. Le vecchie strutture religiose, nate per scopi spirituali, ora offrono servizi di alto livello e si inseriscono nel settore alberghiero della capitale. La trasformazione coinvolge edifici storici che, mantenendo l’architettura originale, sono stati adattati alle nuove esigenze di mercato.

Una trasformazione silenziosa ma profonda sta ridisegnando il volto dell’ospitalità nella Capitale, dove circa 350 strutture religiose destinate originariamente all’accoglienza di pellegrini e gruppi si sono evolute in opzioni ricettive di alto livello. I dati raccolti da Ospitalità religiosa delineano una realtà romana in cui i conventi e i monasteri non sono più solo luoghi di preghiera, ma veri e propri poli turistici che spaziano dalle semplici case per fedeli fino a suite di lusso con vista sul Ponte. L’evoluzione economica tra devozione e mercato d’élite. Il della ricettività ecclesiastica a Roma mostra una dinamica sociale complessa, capace di far coesistere spazi di poverità e rendite alberghiere elevate sotto lo stesso tetto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, la metamorfosi dei conventi: tra fede e suite di lusso

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