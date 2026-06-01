Un giocatore italiano ha raggiunto i quarti di finale a Roland Garros, superando un avversario americano in quattro set. Ha vinto i primi due parziali 6-2 e 6-3, poi ha perso il terzo 6-7 e vinto il quarto 7-6. È la seconda volta che arriva ai quarti di uno Slam, dopo Wimbledon 2025. La partita si è conclusa con il suo successo.

Flavio sogna. “Sognare non è mai sbagliato e qui sognano in tanti”. Flavio sogna, e fa bene. Perché, partita dopo partita, la sua candidatura in questo Roland Garros orfano di Sinner e Alcaraz acquista sempre più legittimità. Intanto è volato ai quarti – i secondi della carriera in uno Slam dopo Wimbledon 2025 – cedendo un solo set. E la vittoria di oggi, contro l’outsider americano Zachary Svajda, significa molto, soprattutto perché è arrivata dopo il colpo del turno precedente contro Tien, in una di quelle “prove del nove” che in passato gli italiani fallivano spesso. Se sabato Cobolli aveva rotto il ghiaccio con il successo sul Centrale... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cobolli, il sogno continua! Supera anche Svajda e vola ai quarti del Roland Garros

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