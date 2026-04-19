Durante un controllo di routine nella stazione ferroviaria di Brennero, è stata fermata una donna di 66 anni, cittadina italiana. La donna risultava essere ricercata dal Tribunale di Pisa. Dopo gli accertamenti, è stata arrestata e trasferita in custodia. L’operazione si è conclusa senza altri particolari sviluppi.

Un controllo di routine presso la stazione ferroviaria di Brennero ha portato all’arresto di una donna di 66 anni, cittadina italiana, ricercata dal Tribunale di Pisa. La sessantaseienne è stata fermata dai militari della Polizia di Stato mentre si preparava a salire su un treno diretto verso Bolzano. L’intercettazione della donna è avvenuta sul marciapiede del binario, dove una pattuglia della Polizia Ferroviaria stava effettuando verifiche ordinarie sui passeggeri in transito. Nonostante il tentativo della sessantaseienne di celare il proprio stato di agitazione per sottrarsi ai controlli, le procedure di identificazione hanno permesso agli agenti di accertare la reale identità della viaggiatrice.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brennero, arrestata in stazione la latitante ricercata da Pisa

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