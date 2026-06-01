La madre del 12enne che voleva accoltellare il prof | mio figlio gentile ed educato

La madre del 12enne che ha tentato di accoltellare un insegnante a San Vito Lo Capo sostiene che suo figlio, descritto come gentile ed educato, fosse vittima di ricatto nel gioco in cui era coinvolto. La donna ha dichiarato di credere che il figlio fosse stato costretto a comportarsi così. La polizia sta ancora indagando sull’accaduto e sul motivo che ha portato il ragazzo a compiere il gesto.

La madre del 12enne che a San Vito Lo Capo (Trapani) ha tentato di accoltellare un professore a scuola, è “convinta che mio figlio era ricattato da qualcuno in quel gioco terribile in cui era finito. Magari, per salvarsi lui, avrebbe dovuto uccidere qualcuno”, ha detto a la Repubblica, per poi aggiungere che il ragazzo non aveva manifestato segni di malessere. “Ha continuato ad avere un ottimo rendimento scolastico. Ed era sempre un ragazzino gentile ed educato con tutti. A casa, poi, mai una parola fuori posto o un gesto di insofferenza. E anzi era lui a confortarmi con tante belle parole quando mi vedeva giù”, ha aggiunto la donna. La madre del ragazzo ha raccontato che venerdì 29 maggio, il giorno dell’aggressione, “poco prima di andare a scuola, mio figlio mi ha chiesto di prestargli il telefonino. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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