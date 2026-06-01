La luce che valorizza il patrimonio dibattito alla Palazzina Reale
Oggi si è tenuto un incontro alla Palazzina Reale di Firenze, dedicato alla progettazione dell’illuminazione per il patrimonio storico. Sono stati presentati diversi progetti e discussi gli effetti dell’illuminazione sulla conservazione delle opere e degli edifici. Sono intervenuti esperti del settore, che hanno mostrato foto e planimetrie, evidenziando le tecniche utilizzate e le scelte di design per valorizzare i beni culturali.
Firenze, 1 giugno 2026 - Progettare la luce per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio. Si intitola 'Oltre la soglia' il convegno organizzato il 4 giugno dalla commissione Restauro e recupero del patrimonio esistente (Repaes) dell'Ordine degli Architetti di Firenze (Oaf), in collaborazione con la Fondazione Architetti Firenze (Faf). Il seminario – alla Palazzina Reale, sede di Oaf e Faf, con inizio dalle ore 14.30 - nasce per esplorare il confine tra le soluzioni tecniche avanzate e la responsabilità verso la conservazione del patrimonio storico e artistico. Dopo i saluti istituzionali della presidente... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Roma, Camera dei Deputati: Consegna dei marchi di Qualitá Ente Pro Loco Italia
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Alla Palazzina Reale il dibattito sulla transizione energetica: prospettive e criticità
Dall'overtourism all'autenticità: alla Palazzina Reale il dibattito sul valore della cittàIl 21 maggio 2026 a Firenze si è tenuto un convegno promosso dalla Commissione osservatorio urbanistica dell’Ordine degli Architetti di Firenze, in...