la luce che valorizza il patrimonio dibattito alla palazzina reale

Notizia in breve

Oggi si è tenuto un incontro alla Palazzina Reale di Firenze, dedicato alla progettazione dell’illuminazione per il patrimonio storico. Sono stati presentati diversi progetti e discussi gli effetti dell’illuminazione sulla conservazione delle opere e degli edifici. Sono intervenuti esperti del settore, che hanno mostrato foto e planimetrie, evidenziando le tecniche utilizzate e le scelte di design per valorizzare i beni culturali.