Dall' overtourism all' autenticità | alla Palazzina Reale il dibattito sul valore della città

Il 21 maggio 2026 a Firenze si è tenuto un convegno promosso dalla Commissione osservatorio urbanistica dell’Ordine degli Architetti di Firenze, in collaborazione con la Fondazione Architetti Firenze. L’evento si è svolto presso la Palazzina Reale e ha affrontato il tema del rapporto tra turismo di massa, spazi urbani e diritti collettivi. Al centro del dibattito c’erano i problemi legati all’overtourism e alla ricerca di autenticità nel contesto cittadino. Sono intervenuti esperti, professionisti e rappresentanti delle istituzioni.

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Firenze, 21 maggio 2026 - Il rapporto tra interessi economici, spazio urbano e diritti collettivi è stato al centro del convegno organizzato dalla Commissione osservatorio urbanistica dell'Ordine degli Architetti di Firenze (Oaf), in collaborazione con Fondazione Architetti Firenze (Faf). Sociologi, urbanisti, istituzioni, ricercatori e professionisti si sono confrontati durante 'Di chi è la città?', con focus anche sui problemi legati all'overtourism e al diritto all'abitare. Il vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze Antonio Bugatti ha sottolineato che il fenomeno dell'overtourism “non è più un rischio, sta avvenendo da tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dall'overtourism all'autenticità: alla Palazzina Reale il dibattito sul valore della città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Alla Palazzina Reale il dibattito sulla transizione energetica: prospettive e criticitàFirenze, 23 marzo 2026 - Il focus sulla transizione energetica al 2030 sarà al centro del convegno organizzato per il 1 aprile da parte della... La paglia come nuova frontiera della bioedilizia: seminario alla Palazzina RealeFirenze, 18 maggio 2026 - Ottenere architetture di qualità, sane, a basso impatto ambientale ed economicamente sostenibili: è la paglia la nuova...