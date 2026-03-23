Firenze, 23 marzo 2026 - Il focus sulla transizione energetica al 2030 sarà al centro del convegno organizzato per il 1 aprile da parte della commissione Dibattito architettura paesaggio ambiente (Dapa) dell'Ordine degli Architetti di Firenze (Oaf), in collaborazione con la Fondazione Architetti di Firenze (Faf): l'evento si svolgerà a partire dalle ore 14 alla Palazzina Reale, sede di Oaf e Faf. L'appuntamento è organizzato anche dai gruppi Innovazione, Paesaggi Urbani e Spazi Aperti, coordinato dall'architetta Roberta Destrero e Architettura 2030, coordinato dall'architetto Egidio Raimondi. La giornata - dal titolo 'Progettare la transizione energetica al 2030. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla Palazzina Reale il dibattito sulla transizione energetica: prospettive e criticità

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