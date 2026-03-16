Fuoriesce del fumo da un tram della linea 10 in Darsena a Milano passeggeri a terra | quinto caso in 16 giorni

Da fanpage.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, domenica 15 marzo, un tram della linea 10 di ATM ha preso fuoco alla Darsena di Milano a causa di un guasto tecnico al motore. Dal veicolo fuoriesce del fumo e alcuni passeggeri sono stati fatti scendere dal mezzo. È il quinto episodio simile avvenuto in 16 giorni nello stesso tratto della città.

Nella serata di ieri, domenica 15 marzo, si è verificato un guasto tecnico al motore di un tram Atm della linea 10, in zona Darsena a Milano. È fuoriuscito del fumo e i passeggeri sono stati fatti scendere. Nessun ferito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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