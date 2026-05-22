Linea Rossa e Verde | ecco tutte le 50 fermate del tram
Una nuova mappa del trasporto pubblico si estende lungo le linee Rossa e Verde, coprendo un totale di 50 fermate. La tratta parte da Piazza Maggiore e raggiunge il quartiere Pilastro, attraversando punti di interesse come il MAST, il Tecnopolo, l’Ospedale Maggiore, il Teatro Centofiori e la Fiera. La rete collega diversi quartieri e istituzioni, offrendo un percorso continuo tra zone centrali e periferiche della città. La mappa dettagliata delle fermate è stata recentemente resa disponibile al pubblico.
Da Piazza Maggiore al Pilastro, passando per il MAST, il Tecnopolo, l’Ospedale Maggiore, il Teatro Centofiori e la Fiera. La futura rete del tram di Bologna prende forma anche attraverso i nomi delle 50 fermate che ridisegneranno la geografia urbana della città e che compariranno sulla nuova. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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