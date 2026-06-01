Un paziente è stato sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) in una struttura sanitaria. La procedura è stata avviata per motivi di emergenza clinica, senza il consenso del soggetto. La decisione è stata presa in conformità con le norme che regolano il TSO, che prevede l’intervento in casi di pericolo per sé o per altri. La vicenda ha suscitato discussioni sulla legalità e le garanzie costituzionali legate a questa pratica.

? A cura di Manila Scaramella?L’inquadramento normativo del Trattamento Sanitario Obbligatorio, introdotto dalla Legge 13 maggio 1978, numero 180 e successivamente integrato nella Legge 23 dicembre 1978, numero 833, rappresenta una delle riforme civili e sanitarie più significative della storia italiana repubblicana. Sancendo la chiusura definitiva dei manicomi, il legislatore ha imposto un cambio di paradigma radicale: lo spostamento del focus dalla presunta “pericolosità sociale” del malato di mente alla sua dignità di cittadino e di essere umano bisognoso di cure. Questo passaggio storico deve risuonare oggi come un monito perenne per l’intera società: il ritorno a logiche meramente custodiali o di controllo rappresenta un arretramento civile inaccettabile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - La Libertà Violata per il Bene del Paziente: Il TSO tra Emergenza Clinica, Garanzie Costituzionali ed Evoluzioni Giurisprudenziali

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