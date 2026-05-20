A Pesaro, un paziente che aveva subito un intervento ai denti risultato insoddisfacente ha vinto una causa civile contro la clinica dentistica. Tuttavia, successivamente ha iniziato a perseguitare il rappresentante legale della struttura, comportamenti che sono stati qualificati come stalking. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla relazione tra il procedimento giudiziario e le azioni successive del paziente. Le autorità stanno approfondendo i fatti per verificare la natura e l’entità di queste condotte.

PESARO L’intervento ai denti non va nella direzione sperata e il paziente prende di mira il rappresentante legale della clinica dentistica diventando il suo incubo. Un caso rovesciato: solitamente è il dentista lo spauracchio di chi si deve sottoporre a delle operazioni alle arcate dentali, questa volta invece sono i titolari dello studio a essere finiti nel mirino tanto che l’insoddisfatto cliente, sulla settantina, per i suoi comportamento finirà a processo per atti persecutori e diffamazione. Lo ha deciso ieri il Gup del Tribunale di Pesaro. Tutto era iniziato con una serie di interventi abbastanza delicati ai denti, motivo per cui l’uomo, originario del Sud, non aveva esitato ad affrontare una serie di viaggi avanti indietro verso Pesaro per le cure. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Pesaro, denti curati male, il paziente (che vince la causa civile) diventa stalker del rappresentante legale della clinica

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