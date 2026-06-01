Il presidente della Repubblica ha scritto una lettera in occasione del 2 giugno, ricordando come la nascita della Repubblica sia stata il risultato di un grande impegno popolare. Ha sottolineato che il popolo italiano si recò alle urne con partecipazione e compostezza, scegliendo l’ordinamento statale e votando per l’Assemblea costituente. La lettera evidenzia il ruolo centrale della democrazia nel processo di nascita della Repubblica.

"La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi, per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea costituente. Ne furono protagoniste, in particolare, le donne, chiamate per la prima volta alle urne nella storia d'Italia, per le elezioni amministrative nel corso di quell'anno e per le consultazioni del 2 giugno". Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ai Prefetti d'Italia, in occasione della ricorrenza della festa della Repubblica. "Nella vita dei cittadini e delle comunità - sottolinea Mattarella - si riverberano sempre più le conseguenze delle tensioni internazionali, generando preoccupazioni e insicurezze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La lettera di Mattarella per il 2 Giugno: "Repubblica nata da un corale e sincero esercizio di democrazia"

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Non una lettera qualunque. Bensì quella inviata a sorpresa dal presidente Mattarella ad un liceo di Milano in risposta ad un progetto portato avanti dagli studenti per celebrare il 2 giugno. #tg3 x.com

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