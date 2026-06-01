La lettera di Mattarella per il 2 Giugno | Repubblica nata da un corale e sincero esercizio di democrazia
Il presidente della Repubblica ha scritto una lettera in occasione del 2 giugno, ricordando come la nascita della Repubblica sia stata il risultato di un grande impegno popolare. Ha sottolineato che il popolo italiano si recò alle urne con partecipazione e compostezza, scegliendo l’ordinamento statale e votando per l’Assemblea costituente. La lettera evidenzia il ruolo centrale della democrazia nel processo di nascita della Repubblica.
"La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi, per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea costituente. Ne furono protagoniste, in particolare, le donne, chiamate per la prima volta alle urne nella storia d'Italia, per le elezioni amministrative nel corso di quell'anno e per le consultazioni del 2 giugno". Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ai Prefetti d'Italia, in occasione della ricorrenza della festa della Repubblica. "Nella vita dei cittadini e delle comunità - sottolinea Mattarella - si riverberano sempre più le conseguenze delle tensioni internazionali, generando preoccupazioni e insicurezze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Marco Rizzo - Perché voterò SI al referendum sulla giustizia. (12.01.26)
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Grazie Zazoom Social News per aver condiviso la notizia della lettera che il CFU ha inviato il Presidente Sergio Mattarella in occasione degli 80 anni della Repubblica, che si festeggeranno il 2 giugno 2026. facebook
Non una lettera qualunque. Bensì quella inviata a sorpresa dal presidente Mattarella ad un liceo di Milano in risposta ad un progetto portato avanti dagli studenti per celebrare il 2 giugno. #tg3 x.com
La prego di aprire un dialogo con il presidente Putin. La lettera aperta del Prof. Sachs al Cancelliere Merz reddit
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