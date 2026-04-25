Mattarella la Repubblica nata per redimere l' onta dei collaborazionisti

Ottant'anni fa, la Repubblica italiana è stata istituita attraverso un referendum popolare, sancendo la volontà dei cittadini di cambiare il proprio sistema di governo. Questa data segna la fine della monarchia e l'inizio di un nuovo assetto costituzionale. La nascita della Repubblica è stata ufficializzata con un atto democratico, senza coinvolgimento diretto di figure monarchiche. La decisione è stata presa con il voto degli italiani, che hanno scelto di abbandonare il passato monarchico.

La Repubblica è "nata ottant'anni or sono, dalla libera scelta delle cittadine e dei cittadini italiani, solennemente sanzionata dal referendum istituzionale. Nata sugli orrori della guerra, sulla contrapposizione a un occupante e per redimere l'onta dei collaborazionisti che lo avevano affiancato privilegiando il partito sulla Patria. Repubblica, nata per esprimere la speranza e l'avvio di un futuro migliore". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando il 25 aprile a San Severino Marche.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mattarella, la Repubblica nata per redimere l'onta dei collaborazionisti Mattarella: Nel 2026 ricorderemo 80 anni della Repubblica, iniziata con primo voto delle donne Notizie correlate Cida, la Confederazione dei dirigenti compie 80 anni, nata nel 1946 come la RepubblicaJutta Leerdam, un suv… dopo le medaglie a Milano Cortina: il super regalo del fidanzato Jake Paul per le Olimpiadi Dopo la laurea: 10 motivi per... Cospaia, la «micro-repubblica» nata da un erroreNel 1440 il borgo dell'Alta Valtiberina si ritrovò indipendente per l'errata valutazione dei confini, dopo che il Papa Eugenio IV vendette le terre... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Decreto sicurezza, il piano inclinato della moral suasion; Tor Bella Monaca, Gabriele Galal nuovo Alfiere della Repubblica per il suo impegno con la Croce Rossa; 25 Aprile, perché la Festa della Liberazione resta il cuore della Repubblica; Il monito di Mattarella: La legge del più forte è l’inizio della barbarie. Mattarella, la Repubblica nata per redimere l'onta dei collaborazionistiLa Repubblica è nata ottant'anni or sono, dalla libera scelta delle cittadine e dei cittadini italiani, solennemente sanzionata dal referendum istituzionale. (ANSA) ... ansa.it Mattarella, oggi non celebrazione maniera ma amor di PatriaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Corriere della Sera. . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio, all'Altare della Patria, al milite ignoto e a tutti i caduti per la Liberazione, deponendo una corona d'alloro, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Il Capo dello Stato e - facebook.com facebook Mattarella e Meloni all'Altare della Patria per l'anniversario della Liberazione x.com