È disponibile in streaming il documentario “La leggenda di Zagor”, dedicato a Mirko Bertuccioli. Il film ripercorre la vita del musicista e fondatore del gruppo musicale I Camillas, oltre a sottolineare il suo ruolo nel negozio di dischi Plastic di Pesaro. Il documentario si concentra su aspetti della carriera artistica e sulla presenza nel panorama musicale locale. La produzione offre una narrazione biografica senza commenti esterni o analisi approfondite.

Arriva per la prima volta in streaming “La leggenda di Zagor”, il ritratto di Mirko Bertuccioli, musicista e anima de I Camillas e del Plastic, indimenticabile negozio di dischi di Pesaro. Il documentario di Filippo Biagianti e Vittorio Ondedei sarà disponibile e visibile online in streaming su OpenDDB (a donazione libera, sul sito: https:openddb.itfilmla-leggenda-di-zagor). Il film ricostruisce la vicenda artistica di Mirko Bertuccioli. È un film sulla memoria e sulla vita che sbuca da tutte le parti: un sentiero visivo tra persone che parlano e si muovono, da percorrere con seria giocosità, come è stata quella di Mirko. Musicista pesarese: organizzatore di eventi, dj e gestore del Plastic, indimenticabile negozio di dischi a Pesaro, è anche Zagor Camillas nella band-famiglia elettiva I Camillas. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “La leggenda di Zagor”: il doc sulla vita di Mirko Bertuccioli, musicista e anima de I Camillas

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