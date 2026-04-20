Da Spazio Cultura incontro con Fabienne Kandala | l' autrice presenta L' anima del musicista

Mercoledì 22 aprile alle 17:30 si tiene a Palermo, presso Spazio Cultura Libreria Macaione, un incontro con l’autrice Fabienne Kandala per presentare il suo libro “L’anima del musicista”. L’evento si svolge all’interno di un locale dedicato alla cultura e alla letteratura. La scrittrice discuterà del suo lavoro, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sugli aspetti specifici dell’incontro.

Mercoledì 22 aprile alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con Fabienne Kandala autrice del libro “L'anima del musicista. Alla ricerca della trascendenza nel pianista”, novità editoriale del Gruppo Albatros Il Filo, un saggio illuminante che esplora la profonda.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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