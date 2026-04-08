Milano, 8 aprile 2026 – Andrea Cioffi, in arte solo Cioffi, e Noemi. La neanche tanto strana coppia di ‘Farfalle (nello stomaco)’, un brano che di fatto riprende da dove ‘Sola (ti amo)’ dello stesso Cioffi aveva lasciato. Cioffi, come è nata ‘Farfalle (nello stomaco)’? "Questo brano nasce tra luglio e agosto, ero in una masseria nel Nord Italia. Era un periodo molto intenso per me perché volevo continuare a fare bene dopo il successo che aveva ottenuto ‘Sola (ti amo)’. Ho sentito questo beat, mi piaceva molto, mentre scrivevamo la canzone mi sono accorto che serviva una voce femminile. La canzone è rimasta lì per qualche mese, quando l’abbiamo prodotta in autunno ci siamo resi conto che aveva sonorità gospel e soul e, confrontandoci con gli altri, abbiamo pensato che ci sarebbe stata bene la voce di Noemi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I sogni di Cioffi: quello (realizzato) con Noemi e la vita da musicista

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Noemi compie 44 anni. Il papà musicista, la laurea, la dieta Meta, Sanremo, il body shaming e la malattia: «Mi sentivo un fantasma»Noemi spegne 44 candeline e la sua voce resta quella di sempre: inconfondibile, graffiante e capace di trasformare la fragilità in emozione pura.

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Erminio Cioffi Giornalista - facebook.com facebook