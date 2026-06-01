La legge elettorale di Meloni è già da rifare prima di essere discussa

Da linkiesta.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La proposta di legge elettorale del centrodestra potrebbe essere modificata prima di essere discussa in Parlamento. La normativa, attualmente in fase di approvazione, è soggetta a revisioni che potrebbero alterarne il testo iniziale. Nessuna data ufficiale è stata ancora fissata per la discussione in aula, e il rischio di ulteriori cambiamenti resta alto. La proposta, infatti, è ancora in fase di definizione e non è stato stabilito un percorso definitivo.

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La nuova legge elettorale del centrodestra rischia di essere modificata ancora prima di arrivare in Aula. A pochi giorni dalla presentazione della seconda versione del cosiddetto “Melonellum”, la maggioranza starebbe già studiando una nuova serie di correzioni per superare i dubbi di costituzionalità emersi durante i confronti informali con gli uffici tecnici delle Camere e con ambienti della Corte costituzionale. Secondo Repubblica, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati starebbero lavorando a una terza stesura del testo, dopo quella depositata il 27 maggio. L’obiettivo resta quello di portare la riforma in Aula entro il 26 giugno e approvarla prima della pausa estiva, ma i nuovi rilievi rischiano di rallentare il percorso parlamentare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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