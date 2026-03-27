Craxi parla di unità ma prende le distanze da Meloni | sulla legge elettorale si apre il vero scontro

In un intervento pubblico, un politico ha richiamato l’unità e ha evitato di menzionare esplicitamente un’altra figura politica. Tuttavia, dietro le parole si registrano tensioni legate alla legge elettorale, con uno scontro che si profila come il vero nodo della questione. Le dichiarazioni sembrano nascondere divergenze in ambito strategico, nonostante il tono pacato adottato pubblicamente.

C’è un livello esplicito, fatto di toni morbidi, richiami all’unità e nessuna rottura dichiarata, e poi ce n’è uno molto più politico, che si muove sotto traccia e che finisce per colpire direttamente il cuore della strategia di Giorgia Meloni. L’intervista di Stefania Craxi è tutta costruita su questa ambiguità controllata: non attacca mai la premier, ma allo stesso tempo smonta, con eleganza, il presupposto fondamentale su cui si regge il progetto politico della leader di Fratelli d’Italia, cioè la necessità di cambiare la legge elettorale per evitare il pareggio. Il passaggio decisivo è proprio quello sulla riforma delle regole del voto, dove Craxi non dice sì e non dice no, ma sceglie una formula che in politica pesa più di un rifiuto: “ci penserei”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Craxi parla di unità, ma prende le distanze da Meloni: sulla legge elettorale si apre il vero scontro Articoli correlati Meloni vuole un’accelerata sulla legge elettorale. Ma i tempi si allunganoIn conferenza stampa, di fronte ai cronisti della stampa parlamentare, Giorgia Meloni l’ha indicata come una priorità dei prossimi mesi. Il Pd di Spoltore prende le distanze da Matricciani: "Su Costantini parla a titolo personale"Il coordinatore del circolo dem interviene sulle parole del presidente del consiglio comunale, che aveva chiesto le dimissioni da consigliere del... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Craxi parla Temi più discussi: Fi, Stefania Craxi capogruppo al Senato al posto di Gasparri. Il plauso di Marina Berlusconi; Stefania Craxi: Io legata alla famiglia Berlusconi, i nostri padri da lassù se la staranno ridendo; Il 'fattore politico' di Marina Berlusconi; Stefania Craxi è la nuova capogruppo di Forza Italia al Senato al posto di Gasparri. Craxi parla di unità, ma prende le distanze da Meloni: sulla legge elettorale si apre il vero scontroC’è un livello esplicito, fatto di toni morbidi, richiami all’unità e nessuna rottura dichiarata, e poi ce n’è uno molto più politico, che si muove sotto ... thesocialpost.it Stefania Craxi capogruppo al Senato dopo l'uscita di GasparriAppena eletta per acclamazione, la nuova guida cerca di ricomporre le tensioni interne mentre emergono le motivazioni politiche del cambio ... notizie.it “Non c’è nessuna frattura, nessuna rottura”. Con queste parole Stefania Craxi prova a mettere ordine in una giornata che, inevitabilmente, ha acceso riflettori e retroscena dentro Forza Italia. Il passaggio di consegne al Senato, con le dimissioni di Maurizio G - facebook.com facebook