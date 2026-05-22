Il Tempio del Futuro Perduto a Milano chiede al Comune di restare per 99 anni alla Fabbrica del Vapore

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tempio del Futuro Perduto ha presentato una richiesta formale al Comune per ottenere il diritto di superficie alla Fabbrica del Vapore. La richiesta prevede una durata di 99 anni, fino al 2125. La manifestazione di interesse è stata depositata ufficialmente presso l’ente pubblico, senza che siano stati ancora resi noti eventuali accordi o decisioni successive. La questione riguarda l’uso e la gestione di uno spazio pubblico nel quartiere milanese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Tempio del Futuro Perduto ha depositato una manifestazione di interesse in Comune chiedendo il riconoscimento del diritto di superficie fino al 2125 alla Fabbrica del Vapore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Fabbrica del Vapore, il Tempio del Futuro Perduto chiede il diritto di superficie per 99 anniIl Tempio del Futuro Perduto, il centro socio-culturale che si affaccia su via Luigi Nono, ha depositato presso il Comune di Milano una...

Milano, inaugurato il Museo del Patriarcato alla Fabbrica del VaporeIn mostra 27 cimeli, diorami e installazioni multimediali (quattro delle quali inedite) simbolo del gender gap.

tempio del futuro il tempio del futuroVandalizzato il Tempio del Futuro Perduto: Servi sionisti, le scritte spray sulla facciataLe scritte con insulti vari: per i gestori dello spazio culturale chi le ha fatte contesta la loro collaborazione con il Comune ... milano.repubblica.it

tempio del futuro il tempio del futuroFabbrica del Vapore, il Tempio del Futuro Perduto chiede il diritto di superficie per 99 anniIl Tempio del Futuro Perduto, il centro socio-culturale che si affaccia su via Luigi Nono, ha depositato presso il Comune di Milano una manifestazione di interesse per il lotto 10 di Fabbrica del Vapo ... milanotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web