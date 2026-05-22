Il Tempio del Futuro Perduto a Milano chiede al Comune di restare per 99 anni alla Fabbrica del Vapore
Il Tempio del Futuro Perduto ha presentato una richiesta formale al Comune per ottenere il diritto di superficie alla Fabbrica del Vapore. La richiesta prevede una durata di 99 anni, fino al 2125. La manifestazione di interesse è stata depositata ufficialmente presso l’ente pubblico, senza che siano stati ancora resi noti eventuali accordi o decisioni successive. La questione riguarda l’uso e la gestione di uno spazio pubblico nel quartiere milanese.
Il Tempio del Futuro Perduto ha depositato una manifestazione di interesse in Comune chiedendo il riconoscimento del diritto di superficie fino al 2125 alla Fabbrica del Vapore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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