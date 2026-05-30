A Locorotondo, su un segnale stradale è stato scritto un insulto offensivo rivolto al candidato sindaco sconfitto alle ultime elezioni. Il messaggio è stato fotografato e condiviso dal candidato stesso, che ha deciso di non oscurare le parole, ritenendolo importante che rimangano visibili. Il primo cittadino ha espresso solidarietà, senza aggiungere commenti ulteriori sulla vicenda.

Scrive Vito Speciale, candidato sindaco di Locorotondo: Non ho molto da commentare su questa foto. E non oscurerò nulla di quanto scritto sopra, perché è giusto che chi debba vedere, veda. Veda le differenze. Quelle tra me e chiunque abbia scritto, fomentato o semplicemente condiviso intimamente questo gesto. Io non cambierò. Mai. Il sindaco Vittorino Smaltino ha espresso la sua solidarietà a Vito Speciale. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Locorotondo: su un segnale stradale l’offesa indecente al candidato sindaco sconfitto La solidarietà del primo cittadino

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