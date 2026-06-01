Nel contratto di Spalletti è stato inserito un bonus di grandi dimensioni legato alla conquista dello Scudetto. La Juventus ha previsto questa clausola come incentivo principale. Al momento, non ci sono altri dettagli sui bonus o sugli accordi economici. La società mira a rafforzare le possibilità di vittoria nel campionato nazionale. Nessun altro elemento è stato comunicato ufficialmente riguardo a eventuali altre clausole o incentivi nel contratto.

La Juventus punta allo Scudetto: inserito un maxi bonus nel contratto di Spalletti. E non solo nel suo. Ecco l’incentivo al tricolore. Nonostante il doloroso crollo nel finale di stagione, culminato con la “retrocessione” in Europa League quando il traguardo Champions sembrava ormai blindato, la Juventus non ha alcuna intenzione di ridimensionare i propri piani. La delusione nell’ambiente è palpabile, ma la risposta della dirigenza è netta: rilanciare immediatamente le ambizioni. John Elkann e il tecnico Luciano Spalletti sono sulla stessa lunghezza d’onda già da tempo e condividono un unico, chiaro obiettivo: riportare la Vecchia Signora a lottare concretamente per lo Scudetto a partire dalla prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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SVOLTA JUVE! OBIETTIVO SCUDETTO LA CHIAVE DI SPALLETTI

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