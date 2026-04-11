Ultimissime Juve LIVE | Sbravati dice sì all’Inter Bonus scudetto nel contratto di Spalletti

Nelle ultime ore, si sono susseguite diverse notizie riguardanti il mondo del calcio italiano. Un dirigente ha confermato un accordo con un club rivale, mentre è stato aggiunto un bonus legato allo scudetto nel contratto di un allenatore. La redazione segue in tempo reale gli sviluppi e le novità più recenti provenienti dalla Juventus e dal panorama calcistico nazionale.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 11 aprile 2026. Rinnovo Spalletti Juve, presente un bonus scudetto nel nuovo contratto del tecnico. Il retroscena. Ore 14.04 – Rinnovo Spalletti Juve, presente un bonus scudetto nel nuovo contratto del tecnico. Il retroscena Sbravati Inter, il dirigente ha detto sì: la Juve ora lavora per sciogliere il contratto. Che cosa sta succedendo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Sbravati dice sì all’Inter. Bonus scudetto nel contratto di Spalletti Rinnovo Spalletti Juve, presente un bonus scudetto nel nuovo contratto del tecnico. Il retroscenadi Angelo CiarlettaRinnovo Spalletti Juve, presente un bonus scudetto nel nuovo contratto del tecnico bianconero. Ultimissime Juve LIVE: non parla Spalletti in conferenza. Chi potrebbe arrivare al posto di Sbravatidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.