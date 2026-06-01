La Juventus ha inserito un maxi bonus nel contratto di Spalletti, che prevede incentivi legati al piazzamento in campionato. La società e l’allenatore condividono l’obiettivo di tornare a competere per lo scudetto nella prossima stagione. La squadra parteciperà comunque alla fase a eliminazione diretta della Europa League. La proprietà ha ribadito la volontà di migliorare la posizione in campionato rispetto all’ultima stagione, puntando a qualificarsi per le competizioni europee di vertice.

La Juve non lascia. Anzi, raddoppia. Nonostante il crollo nel finale di stagione, con la retrocessione in Europa League dopo aver pensato di aver in pugno la Champions, possa aver causato delusione nell'ambiente e nel gruppo squadra, la dirigenza bianconera non ha intenzione di cambiare i programmi e ridimensionare le ambizioni per la prossima stagione. John Elkann e Spalletti sono sulla stessa lunghezza d'onda da tempo: la Vecchia Signora deve tornare subito a competere per lo scudetto. E, a conferma di questo, ecco spuntare ricchi premi per il tricolore nei nuovi contratti. L'allenatore della Juve, d'altronde, non si era nascosto fin dal primo giorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Farà l'Europa League, ma punta allo scudetto: Juve, c'è un maxi bonus nel contratto di Spalletti

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