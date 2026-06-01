La Juventus ha deciso di terminare il rapporto con Thiago Motta. Nonostante l’esonero avvenuto il 23 marzo 2025, il contratto dell’allenatore scade il 30 giugno 2027. La società si prepara a comunicare ufficialmente la fine del suo incarico. La decisione non modifica la durata residua del contratto, ancora in vigore fino a quella data. Le parti sono in attesa di comunicazioni ufficiali per la conclusione formale.

Il capitolo Thiago Motta-Juventus potrebbe ufficialmente concludersi. Nonostante il club abbia esonerato l’allenatore il 23 Marzo 2025, dal punto di vista contrattuale rimane la scadenza fissata al 30 Giugno 2027. Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, a partire da Lunedi 1 Giugno, la Juventus può esercitare una clausola per anticipare la risoluzione del contratto. Il piano di Comolli per risparmiare sull’ingaggio. L’obbiettivo di Comolli è quello di ammortizzare i costi previsti per gli ingaggi degli allenatori ancora sotto contratto con la Juventus. Il paradosso, fino a qualche mese fa, era quello di stipendiare tre allenatori contemporaneamente: Thiago Motta, in scadenza nel 2027, Tudor, in scadenza nel 2028 e Spalletti, fresco di rinnovo fino al 2028. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - La Juventus è pronta a dire ufficialmente “addio” a Thiago Motta

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La Juventus e la curva sud ricordano Alex Manninger

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