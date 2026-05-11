L'Atalanta sta pianificando le mosse per la prossima stagione 2026-27, considerando l’ingaggio di un ex calciatore della Juventus e di un allenatore, entrambi ancora da confermare. La società sta valutando le trattative e le possibili acquisizioni per rinforzare la rosa e lo staff tecnico. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma le trattative sembrano essere in uno stadio avanzato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Recenti notizie dall’Italia suggeriscono che l’Atalanta stia considerando seriamente di sostituire il suo attuale direttore sportivo Tony D’Amico e l’allenatore Raffaele Palladino con due ex leader della Juventus: Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. Questo cambiamento potrebbe segnare una nuova era per il club bergamasco, attualmente in difficoltà dopo un finale di stagione deludente. La stagione 2025-26 ha riservato brutte sorprese per i nerazzurri, che non solo hanno perso la possibilità di qualificarsi per la Champions League, ma rischiano anche di essere esclusi dalla corsa all’Europa League.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Atalanta punta su ex-Juventus e Thiago Motta per la stagione 2026-27.

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