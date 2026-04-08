L'agente di Thiago Motta ha commentato il suo possibile futuro e ha spiegato i motivi dell'addio alla Juventus. Ha detto che non tutti erano favorevoli alla presenza del tecnico e che questa situazione era ancora presente. Le sue parole forniscono dettagli sulla situazione legata all'addio e sulla percezione di alcuni all’interno del club. Nessun elemento oltre a quanto dichiarato è stato aggiunto nel discorso.

di Paolo Moramarco L’agente di Thiago Motta, Dario Canovi, ha parlato del futuro del tecnico italo-brasiliano e i motivi dell’addio alla Juventus. Ecco le sue parole. Il futuro di Thiago Motta, ex centrocampista dell’ Inter e libero dopo la fine della sua esperienza alla Juventus, continua a suscitare interesse. Secondo alcune voci, il tecnico potrebbe essere uno degli eredi ideali di Antonio Conte qualora quest’ultimo decidesse di tornare alla guida della Nazionale. Tuttavia, l’agente Dario Canovi, intervistato da Radio Tutto Napoli, ha ridimensionato queste indiscrezioni, chiarendo la posizione di Motta e facendo luce sul suo passato bianconero. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’agente di Thiago Motta sicuro: «Juventus? Non tutti gradivano la sua presenza. C’era ancora questo»

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Dario #Canovi a RadioTN sull’esperienza di Thiago #Motta alla #Juve: “Non tutti gradivano la sua presenza, soprattutto fuori dalla società. C’era ancora grande affetto per Allegri e il suo arrivo è stato visto come un tradimento. Il problema è stato l’ambiente, no x.com

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