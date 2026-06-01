La Juventus sta preparando un rinnovo contrattuale per Pierre Kalulu, l’ex difensore del Milan che ha ottenuto un ruolo importante nella squadra. La società intende rafforzare il contratto per impedirne il trasferimento ad altri club, in particolare alle squadre della Premier League. La decisione segue le ottime prestazioni del giocatore e mira a consolidare la sua presenza in rosa. Non sono stati resi noti i dettagli economici dell’accordo o la durata del nuovo contratto.

La Juventus ha deciso di blindare Pierre Kalulu, l’ex difensore del Milan che ha conquistato la Continassa a suon di prestazioni monumentali. Come riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera si è mossa concretamente per estendere l’attuale accordo, in scadenza il 30 giugno 2029, con l’obiettivo di prolungarlo di un’ulteriore stagione, arrivando così a blindare il calciatore fino al 2031 grazie all’inserimento di un’opzione annuale. Un’accelerazione necessaria per spegnere sul nascere i radar del mercato internazionale. La trattativa per il nuovo ingaggio entrerà presto nel vivo. Attualmente il centrale francese percepisce circa 2,5 milioni di euro, ma l’entourage punta a toccare quota 4 milioni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - La Juventus alza il muro per Kalulu: pronto il rinnovo per blindarlo dagli assalti della Premier League

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