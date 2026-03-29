Kalulu nel mirino della Premier League | la posizione della Juventus

Il difensore francese, che si è distinto in questa stagione, è al centro di interesse da parte di diversi club della Premier League. La Juventus ha mantenuto una posizione di valutazione riguardo alla sua cessione, mentre le squadre inglesi stanno monitorando attentamente la sua situazione contrattuale. La situazione rimane aperta e le trattative tra le parti coinvolte sono ancora in corso.

nei confronti del difensore francese affermatosi in questa stagione. Le continue prestazioni di alto livello fornite nel corso di questa stagione sportiva hanno attirato l’attenzione del mercato europeo su Pierre Kalulu. Il difensore classe 2000, punto di forza della Juventus e della nazionale francese, è finito concretamente nel mirino di diverse società della Premier League. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Secondo le recenti indiscrezioni riportate dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, l’ottimo rendimento individuale offerto dal terzino destro in maglia bianconera ha pienamente convinto i dirigenti inglesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu nel mirino della Premier League: la posizione della Juventus Articoli correlati Kalulu Juventus, non si placano le voci dalla Premier League: dalla posizione del club alle prossime mosse. Le novitàPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Kalulu da record: così la Juventus respinge l’assalto della Premier | CMIl difensore francese è un punto fermo ormai dello scacchiere di Spalletti: la mossa del club bianconero sul futuro dell’ex Milan Juve salvata dai... Tutto quello che riguarda Premier League Temi più discussi: Norton-Cuffy nel mirino della Juve: la chiave Ottolini e il tesoro Next Gen per convincere il Genoa; L'Italia trattiene il fiato per Bastoni, arrivano gli elogi di Gattuso: Merita solo complimenti per la professionalità; Kalulu nel mirino delle big di Premier League: il francese via solo per offerte indecenti; La Juve adesso trema: Liverpool e Man Utd disposti a follie per Kalulu. Juve, gli occhi della Premier League su KaluluPierre Kalulu, terzino destro classe 2000 della Juventus e della nazionale francese, sarebbe finito nel mirino di diversi club della Premier League: come riportato da La Gazzetta ... tuttojuve.com Kalulu nel mirino delle big di Premier League: il francese via solo per offerte indecentiPierre Kalulu, terzino destro classe 2000 della Juventus e della nazionale francese, avrebbe attratto l'interesse di 2 grandi club di Premier League in vista della prossima stagione. Stando ... tuttojuve.com Si sente spesso dire che la Premier League "è un campionato bello solo grazie ai soldi", che "i soldi lo hanno inflazionato e sopravvalutato", che i soldi qua e i soldi là. Premessa: è indubbio che ai vertici della Premier League ci sia avidità e che la questione e - facebook.com facebook Su Carlos Augusto ci sono due squadre italiane, una spagnola e club di Premier League. L'Inter ha fretta di chiudere il rinnovo, il giocatore continua a prendere tempo perché vuole giocare di più. Sta valutando la situazione dal punto di vista tecnico @MatteM x.com