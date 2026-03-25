Kalulu Juventus obiettivo rinnovo | la dirigenza vuole respingere così le sirene dalla Premier! La possibile offerta

La dirigenza della Juventus sta lavorando al rinnovo del contratto del difensore, con l’intenzione di prolungarlo fino al 2030. Questa mossa mira a impedire che club della Premier League possano ingaggiarlo con offerte competitive. La società ha avviato le trattative per continuare a mantenere il calciatore in rosa e respingere eventuali tentativi di ingaggio dall’estero.

Kalulu Juventus, la dirigenza prepara il prolungamento del difensore fino al 2030 per respingere i forti assalti della Premier League. La Juventus ha deciso di blindare uno dei suoi pilastri per il futuro. Le prestazioni fornite sul campo hanno convinto l’ambiente. Pierre Kalulu, reduce dalla convocazione ufficiale con la Francia, è diventato un elemento imprescindibile per il gioco di Luciano Spalletti. Il difensore garantisce sempre un rendimento altissimo e costante, attirando le attenzioni dei top club europei. Negli ultimi mesi, i vari osservatori di Manchester United e Liverpool hanno seguito da vicino diverse partite per monitorare minuziosamente la sua crescita a livello internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu Juventus, obiettivo rinnovo: la dirigenza vuole respingere così le sirene dalla Premier! La possibile offerta Articoli correlati Rinnovo Kalulu, la Juve è pronta a respingere così le sirene dalla Premier: presenterà al francese questa proposta. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Rinnovo Kalulu, la strategia del club per proteggere il difensore dalle sirene inglesi con un prolungamento e un aumento... Calciomercato Inter, sirene dalla Premier League: super offerta in arrivo ma Chivu ha le idee chiare. La situazioneMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Tutti gli aggiornamenti su Kalulu Juventus Temi più discussi: Spalletti rinnova e decide chi resta alla Juventus: Bernardo Silva il grande obiettivo di mercato; Spalletti trema, là Premier vuole Kalulu; Juventus, lo United piomba su Kalulu: Comolli lo blinda; Kalulu torna in nazionale, la Juve gli fa i complimenti. Spalletti trema, là Premier vuole KaluluJuventus, Kalulu blindato: rinnovo fino al 2030 per respingere Premier League e big inglesi, ne parla il Giornale. La Juventus vuole blindare Pierre Kalulu e ... tuttojuve.com Juventus, difesa da Mondiale: Bremer, Kalulu, Gatti e Cambiaso protagonisti. Spalletti ritrova soliditàJuventus, difesa da Mondiale: Bremer, Kalulu, Gatti e Cambiaso protagonisti. Spalletti ritrova solidità La Juventus si aggrappa alla sua difesa internazionale per ... tuttojuve.com Possibile formazione #Juve JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Koopmeiners (se non ce la fa Thuram); Conceição, Boga, Yildiz. x.com Matchday 11 Probabile formazione Juventus (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Koopmeiners; Conceição, Boga, Yildiz. Certezze. Oramai quelle create da Spalletti per la sua formazione, con Perin tra i pali e Boga c - facebook.com facebook