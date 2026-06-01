La Juve incassa il due di picche | salta un altro acquisto
La Juventus ha cancellato un nuovo acquisto dal proprio elenco, segnando un passo indietro nel mercato. La squadra sta vivendo le conseguenze di una stagione senza qualificazione in Champions League, situazione che influisce anche sulle trattative di mercato. La decisione di interrompere l'affare arriva in un momento in cui i bianconeri devono fare i conti con le limitazioni legate alle competizioni europee. La perdita di un possibile nuovo rinforzo si aggiunge ad altre difficoltà recenti.
di Bruno De Santis Con o senza Champions non è la stessa cosa e la Juventus se ne sta accorgendo in questo primo scorcio di calciomercato. Spalletti vuole profili importanti, la società vorrebbe accontentarlo, ma l’impresa si sta rivelando quasi impossibile. A Torino continuano a uscire nomi pesanti, ma tra suggestioni e trattative vere la distanza resta parecchia. Quello di Eduardo Camavinga è l’ultimo esempio. Il centrocampista del Real Madrid è stato accostato con forza alla Juventus nelle ultime settimane, però dentro l’ambiente bianconero nessuno considera davvero semplice un’operazione del genere. Anzi. La sensazione è che il francese sia più un’opportunità da osservare che un affare realmente impostato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Temi più discussi: La Juve investirà sul mercato, con o senza Champions. Perché può farlo rispettando le norme Uefa; Quanto vale la qualificazione in Champions? Non solo il prestigio, per le italiane ballano decine di milioni; Juve, Bremer non è incedibile e può lasciare: ci pensano Premier e Bayern. Il prezzo e la posizione del difensore; Milan-Juventus, niente Champions League: quanti soldi perdono i club?.
Spalletti vuole tenere Douglas Luiz Comolli vuole incassare. Chi ha ragione? Io sto con Spalletti, perché Luiz non è quello che abbiamo visto in pochi mesi alla Juve, oltretutto non è mai andato d'accordo con motta. Per me è il miglior centrocampista che abbia x.com
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