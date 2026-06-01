di Bruno De Santis Con o senza Champions non è la stessa cosa e la Juventus se ne sta accorgendo in questo primo scorcio di calciomercato. Spalletti vuole profili importanti, la società vorrebbe accontentarlo, ma l’impresa si sta rivelando quasi impossibile. A Torino continuano a uscire nomi pesanti, ma tra suggestioni e trattative vere la distanza resta parecchia. Quello di Eduardo Camavinga è l’ultimo esempio. Il centrocampista del Real Madrid è stato accostato con forza alla Juventus nelle ultime settimane, però dentro l’ambiente bianconero nessuno considera davvero semplice un’operazione del genere. Anzi. La sensazione è che il francese sia più un’opportunità da osservare che un affare realmente impostato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve incassa il due di picche: salta un altro acquisto

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Trattativa completamente ferma: salta il primo acquisto a parametro zero della JuveLa trattativa per il trasferimento di un calciatore dal centrocampo della squadra di Spalletti è stata interrotta.

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Temi più discussi: La Juve investirà sul mercato, con o senza Champions. Perché può farlo rispettando le norme Uefa; Quanto vale la qualificazione in Champions? Non solo il prestigio, per le italiane ballano decine di milioni; Juve, Bremer non è incedibile e può lasciare: ci pensano Premier e Bayern. Il prezzo e la posizione del difensore; Milan-Juventus, niente Champions League: quanti soldi perdono i club?.

Spalletti vuole tenere Douglas Luiz Comolli vuole incassare. Chi ha ragione? Io sto con Spalletti, perché Luiz non è quello che abbiamo visto in pochi mesi alla Juve, oltretutto non è mai andato d'accordo con motta. Per me è il miglior centrocampista che abbia x.com

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