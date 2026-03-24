Tommaso Cerno canta | Chi non salta Meloni è in diretta a 2 di picche
Tommaso Cerno apre 2 di picche saltando e cantando "Chi non salta Meloni è", citando i magistrati napoletani. Poi attacca: "Un minuto dopo il voto non parlava più nessuno di giustizia.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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