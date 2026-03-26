Trattativa completamente ferma | salta il primo acquisto a parametro zero della Juve

La trattativa per il trasferimento di un calciatore dal centrocampo della squadra di Spalletti è stata interrotta. Di conseguenza, il primo acquisto a parametro zero previsto dalla Juventus non si realizzerà. La decisione interrompe le negoziazioni in corso e modifica il piano di mercato della società per la prossima stagione. Nessun altro dettaglio sulle cause di questa interruzione è stato comunicato.

di Alessio Lento Novità sul futuro del centrocampo bianconero di Spalletti in vista della prossima stagione. La Juventus ha fatto un passo indietro riguardo al possibile acquisto a parametro zero di Xaver Schlager, centrocampista a scadenza contratto con il Lipsia. Dopo settimane di trattative, le trattative per portare il giocatore a Torino si sono ufficialmente fermate. Secondo quanto riferito dal giornalista Mirko Di Natale su X, i dialoghi con il suo entourage sono stati interrotti, lasciando la Juve senza il primo colpo in entrata per la prossima stagione. Juventus-Schlager in stand by. Il giocatore austriaco, che si libererà dal Lipsia al termine di questa stagione, sembrava una possibilità concreta per la squadra bianconera, soprattutto considerando la sua esperienza internazionale e il fatto che sarebbe arrivato a costo zero. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Trattativa completamente ferma: salta il primo acquisto a parametro zero della Juve Articoli correlati Marotta è furibondo, salta il primo acquisto di gennaio: scatta l’astaL’Inter domina il campionato ma sul mercato arriva un colpo inatteso che manda su tutte le furie Marotta e accende il caso procuratori. Vlahovic Juve, il rinnovo del serbo sarà solo il primo grande tassello: il piano della società per rivoluzionare completamente l’attaccodi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, la dirigenza accelera per blindare il centravanti serbo e progetta un colpo internazionale per...