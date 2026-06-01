La Jeep di Palla bruciata era stata donata alla Lav

Da lanazione.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una jeep, donata alla Lav, è stata distrutta da un incendio sabato pomeriggio nel parcheggio di via Ferrara, nella zona del Soccorso. L’incendio si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto il veicolo, che è stato completamente bruciato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Non ci sono notizie di persone ferite. La causa dell’incendio è ancora da accertare.

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Prato, 1 giugno 2026 – Una jeep della Lav distrutta da un incendio sabato pomeriggio nel parcheggio di via Ferrara, nella zona del Soccorso.??????  Quasi sicuramente l’incendio è di origine dolosa perché il fuoco si è propagato dalla tappezzeria del vano posteriore del mezzo, non dalle componenti del motore, considerando oltretutto che la jeep era ferma da diversi giorni. “Se qualcuno ha visto qualcosa – dice Adriana Cornelli, responsabile della Lav di Prato e volontaria – se qualche telecamera di veicoli parcheggiati nell’area può aver ripreso l’incendio, ci contatti. Per noi questo mezzo era importante”. L’incendio è partito intorno alle 18 di sabato, nel parcheggio interno di via Ferrara e i residenti, appena si sono accorti delle fiamme, hanno chiamato i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - La Jeep di “Palla” bruciata, era stata donata alla Lav
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