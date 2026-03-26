Jeep protagonista alla 60^ edizione dell’Easter Jeep Safari

Alla 60ª edizione dell’Easter Jeep Safari, il marchio Jeep e Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar sono stati presenti come protagonisti. La manifestazione si è svolta in una località nota per le attività fuoristrada e ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e veicoli specializzati. Sono state mostrate diverse vetture modificate e accessori specifici per il fuoristrada.

TORINO (ITALPRESS) – Il brand Jeep e Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar partecipano alla 60esima edizione dell’Easter Jeep Safari a Moab, nello Utah, in programma dal 28 marzo al 5 aprile, con un numero ancora maggiore di veicoli ed esperienze dedicate ai clienti Jeep e agli appassionati di off-road. Nuovi concept Jeep e JPP realizzati su misura rendono omaggio alle radici del brand Jeep, anticipando al contempo il futuro del fuoristrada. Proseguono inoltre le attività di tutela del territorio e di pulizia dei sentieri, guidate dai dipendenti del brand Jeep e di JPP insieme ai Red Rock 4-Wheelers e al Bureau of Land Management, sul percorso Fins and Things. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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