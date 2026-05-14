Nuova Jeep Avenger 2026 | torna il 4×4 Jeep da 25.700€?

È arrivata la conferma della nuova Jeep Avenger 2026, che sarà disponibile a partire da 25.700 euro. Le ordinazioni sono già aperte e le prime consegne sono previste per settembre. La vettura rappresenta il ritorno del modello 4×4 del marchio, con il listino prezzi che entrerà in vigore dal primo del mese. La casa automobilistica ha annunciato ufficialmente questa novità, senza rilasciare dettagli aggiuntivi sulla gamma o sulle caratteristiche tecniche.

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La Nuova Jeep Avenger 2026 è ufficiale. Ordini già aperti, prime consegne a settembre, listino dal 1.2 Turbo benzina a 25.700€ fino alla BEV elettrica Summit a 42.400€. E in mezzo torna la 4xe a trazione integrale, con 145 CV mild hybrid 48V da 32.700€. È il SUV più venduto d’Italia da tre anni consecutivi. Design: griglia sette feritoie retroilluminata. Il restyling 2026 ripensa la firma frontale di Jeep e gli equipaggiamenti, mantenendo il DNA da SUV compatto urbano. Calandra a sette feritoie con illuminazione LED retroilluminata (ispirata alla Nuova Compass). Nuovi paraurti con protezione a 360 gradi. Fari LED Matrix di serie sugli allestimenti top. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Jeep Avenger 2026: torna il 4×4 Jeep da 25.700€? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nuova Jeep® Avenger sta arrivando. Sullo stesso argomento Nuova Jeep Avenger 2026: come sarà il restyling e quando arriva?Il restyling della Jeep Avenger è già abbastanza chiaro nelle linee generali: sarà un aggiornamento “soft”, non una rivoluzione. Nuova Jeep Avenger 2026: prima foto ufficiale del restyling?Ad oggi, il “restyling 2026” della Jeep Avenger in realtà è il facelift del model year 2027: presentazione attesa tra fine 2026 e inizio 2027, con... Temi più discussi: Jeep Avenger 2026, ordini già aperti: cosa cambia e quanto costa il restyling - VIDEO | Quattroruote.it; Nuova Jeep Avenger 2026: il restyling del SUV ancora più tecnologico; Jeep Avenger: la suvettina più amata si rinnova. Ecco cosa cambia; Nuova Jeep® Avenger: l’evoluzione della libertà compatta. Nuova Jeep Avenger: il SUV più venduto in Italia si rinnova con la Special Edition 85th Anniversary, nuovi motori Turbo e tecnologia LED Matrix. | Da Rumors.it rumors.it/2026/05/13/jee… x.com Nuova Jeep Avenger 2026: il restyling del SUV ancora più tecnologicoLa Jeep Avenger si aggiorna e rilancia la propria presenza nel segmento dei SUV compatti, uno dei più importanti del mercato europeo. Il marchio americano del gruppo Stellantis ha presentato la nuova ... it.motor1.com FOTO nuova Jeep Avenger, carrozzeria, abitacolo e interni, FOTOGALLERYLe foto della Jeep Avenger restyling scopri la FOTOGALLERY COMPLETA: tutti i dettagli con le foto della carrozzeria, interni, abitacolo e bagagliaio. newsauto.it