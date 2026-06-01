Cinque satelliti russi orbitano attorno al radar ucraino ICEYE-X36. La presenza di questi satelliti è stata rilevata nei dati di monitoraggio spaziale. Non ci sono comunicazioni ufficiali sulle intenzioni dietro questa operazione. La situazione si inserisce in un contesto di tensione tra i due Paesi, con l'attenzione rivolta alle attività militari nello spazio. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a eventuali azioni o conseguenze.

La minaccia di Putin si sposta nello spazio. L'offensiva in Ucraina, dopo quattro anni di guerra, si è impantanata. Decisivo nella difesa di Kiev il contributo dei dati satellitari. Ora però la Russia sta cercando le contromisure. Ne parla la televisione pubblica polacca Tvp che scrive: «Secondo un rapporto, diversi satelliti russi si sono avvicinati a un sistema radar commerciale di sorveglianza spaziale che fornisce informazioni all'Ucraina, una mossa insolita che solleva interrogativi sulle intenzioni di Mosca. Greg Gillinger, un ufficiale in pensione dell'intelligence spaziale dell'aeronautica militare americana, ha affermato che ciò potrebbe far parte di una serie più ampia di manovre per consentire ai satelliti russi di «prendere di mira (cineticamente o non cineticamente) ICEYE-X36». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - La guerra spaziale di Putin: cinque satelliti russi circondano il radar orbitale ucraino ICEYE-X36

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