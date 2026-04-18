Cina rivoluzione spaziale | radar orbitale traccia navi a 36.000 km

Il governo cinese ha effettuato un test spaziale che ha permesso di tracciare un’imbarcazione di grandi dimensioni nel Mar Cinese Meridionale, grazie a un radar orbitale posizionato in orbita geostazionaria a circa 36.000 km di altezza. Questa operazione dimostra la capacità di monitoraggio a lunga distanza attraverso tecnologie spaziali avanzate e si inserisce nel quadro delle attività di sorveglianza militare e strategica del paese.

Il governo di Pechino ha dimostrato la capacità di monitorare un’imbarcazione di grandi dimensioni nel Mar Cinese Meridionale attraverso un test spaziale che utilizza orbite geostazionarie. Grazie all’impiego del satellite Ludi Tance 4-01, è stato possibile seguire con continuità il movimento della nave cisterna Towa Maru, nonostante le condizioni meteo avverse caratterizzate da vento forte e onde elevate, mantenendo una distanza operativa di circa 36mila chilometri. La precisione del radar geosincrono contro il rumore delle onde. Il superamento dei limiti tecnologici precedenti è avvenuto grazie alla natura specifica del sensore impiegato durante la missione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cina, rivoluzione spaziale: radar orbitale traccia navi a 36.000 km Notizie correlate Sicilia, nasce TARA: la rivoluzione digitale per 36.000 mediciIeri mattina, presso la sede del CEFPAS a Caltanissetta, è stata svelata ufficialmente TARA, una nuova infrastruttura digitale pensata per... Starlink si frantuma: detriti a 560 km, rischio orbitale in aumentoUn satellite della costellazione Starlink ha subito una frammentazione improvvisa il 29 marzo 2026, generando detriti orbitali a circa 560 chilometri... Aggiornamenti e dibattiti Tre satelliti per tracciare tutto: ecco la svolta spaziale della CinaTre satelliti cinesi potrebbero garantire sorveglianza globale continua cambiando gli equilibri militari nello Spazio. Ecco come ... ilgiornale.it Cosa sappiamo della stazione spaziale cinese che sta per schiantersi sulla TerraNel 2016 i cinesi hanno perso il controllo del modulo Tiangong 1, lanciato in orbita nel 2011. Ora sta per rientrare nell'atmosfera. Dove potrebbero cadere eventuali frammenti (sì, c'è anche l'Italia) ... ilfoglio.it