La guerra spaziale di Putin | 5 satelliti russi circondano il radar orbitale ucraino ICEYE-X36
Cinque satelliti russi orbitano intorno al radar ucraino ICEYE-X36. La presenza è stata rilevata nelle ultime ore e conferma l'attività militare nello spazio. L'azione segue settimane di tensione tra le due nazioni e si inserisce in un quadro di crescente militarizzazione orbitale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle intenzioni dietro questa operazione. La presenza dei satelliti è stata documentata da fonti di intelligence e osservatori spaziali.
La minaccia di Putin si sposta nello spazio. L'offensiva in Ucraina, dopo quattro anni di guerra, si è impantanata. Decisivo nella difesa di Kiev il contributo dei dati satellitari. Ora però la Russia sta cercando le contromisure. Ne parla la televisione pubblica polacca Tvp che scrive: «Secondo un rapporto, diversi satelliti russi si sono avvicinati a un sistema radar commerciale di sorveglianza spaziale che fornisce informazioni all'Ucraina, una mossa insolita che solleva interrogativi sulle intenzioni di Mosca. Greg Gillinger, un ufficiale in pensione dell'intelligence spaziale dell'aeronautica militare americana, ha affermato che ciò potrebbe far parte di una serie più ampia di manovre per consentire ai satelliti russi di «prendere di mira (cineticamente o non cineticamente) ICEYE-X36». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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Terrible war in space; Russia to destroy thousands of satellites with single explosion, US prepares
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