La guerra spaziale di Putin | 5 satelliti russi circondano il radar orbitale ucraino ICEYE-X36

Notizia in breve

Cinque satelliti russi orbitano intorno al radar ucraino ICEYE-X36. La presenza è stata rilevata nelle ultime ore e conferma l'attività militare nello spazio. L'azione segue settimane di tensione tra le due nazioni e si inserisce in un quadro di crescente militarizzazione orbitale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle intenzioni dietro questa operazione. La presenza dei satelliti è stata documentata da fonti di intelligence e osservatori spaziali.