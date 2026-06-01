La guerra in Libano e gli accordi impossibili con l’Iran | la Francia convoca il Consiglio di Sicurezza dell’ONU

La Francia ha convocato il Consiglio di Sicurezza dell’ONU per discutere della guerra in Libano e delle difficoltà negli accordi con l’Iran. La riunione si è svolta oggi, senza dettagli sui risultati raggiunti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento. La questione riguarda le tensioni nella regione e le negoziazioni in corso tra le parti coinvolte. Nessun altro aggiornamento è stato comunicato fino a ora.

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